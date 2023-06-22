Diyarbakır'daki arazi katliamında 3 kişi daha tutuklandı

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AA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 9 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bir şüpheli ile kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan 2 kişi, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Daha önce gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 4'ü de serbest bırakılmıştı.