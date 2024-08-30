Diyarbakır'daki avukatlık yemin merasimine ilişkin açıklama

Ankara 2 No'lu Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada; 28 Ağustos 2024'te Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, yemin merasimi sırasında Anayasa ve Avukatlık Kanunu'na aykırı davranarak Türkçe dışında başka bir dilde yemin etme girişiminde bulunmasının barolarında ve Türk kamuoyunda rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.

"BAROMUZ AÇISINDAN KABUL EDİLMEMEKTE"

Anayasa'da resmi dilin, Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde ise yemin şeklinin tarif edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili kişinin, kanunda belirtilen yemin metnini Türkçe okuması gerekirken, kanunda tarif edilen şekil şartlarına uymayıp başka dilde yemin etmeye teşebbüs ederek kanunu ihlal etmesi, hukukumuzla ve meslek ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu teşebbüs, baromuz açısından kesinlikle kabul edilmemekte ve endişe verici bir durum olarak değerlendirilmektedir."