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Diyarbakır'daki bombalı saldırı sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili dava açıldı. Saldırıda baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da aralarında olduğu 4 tutuklu için ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası istendi

Diyarbakır'daki bombalı saldırıda dava açıldı: Sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet isteniyor - Güncel haberler
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DHA

Diyarbakır'da, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da (24) aralarında olduğu 4 tutuklu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 16 Aralık'ta Diyarbakır- Mardin kara yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralandı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Aracı olay yerine park eden Ferhat Aksoy ile onu taksiyle götüren A.A., Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ferhat Aksoy´un kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından 17 şüpheliden 8´i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle 20 Aralık´ta adliyeye sevk edildi. Aralarında baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da olduğu kişilerden A.A., B.A., S.A., ve G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıya ilişkin 5'i tutuklu 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ferhat Aksoy´un Diyarbakır'a getirilen bombayı depolama, nakletme ve hazırlama sürecinde, ahırında bomba yapımında kullanılan ve üzerinde RDX kalıntıları olan kablo parçaları ve benzeri malzemelerin ele geçirildiği belirtildi. Diğer tutuklu sanıklar B.A. G.T. ve A.A.´nın da kıyafetleri ve araçlarında RDX kalıntılarına rastlandığı kaydedildi.

İddianamede tutuklu sanıklar Ferhat Aksoy, B.A., G.T. ve A.A. hakkında `devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak´, `Kasten öldürmeye teşebbüs´, `tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi´ ve `mala zarar verme´ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 122 yıldan 194 yıla kadar, diğer tutuklu sanık S.A. ve tutuksuz sanıklar H.A., Y.A. ve U.A. hakkında ise `silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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