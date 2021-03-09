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Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir anne daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir anne daha katıldı
AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 554. gününde sürüyor.Batman'dan gelen anne Remziye Yenidoğan, 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yunus için eyleme dahil oldu.Yenidoğan, oğlundan 7 yıl önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadığını söyledi."

Oğlumu HDP'den istiyorum. İstiyorum ki oğlum gelsin." ifadelerini kullanan Yenidoğan, şöyle konuştu:

"Ona zarar gelmesin. Bütün anneler gibi ben de çocuğumu düşünüyor ve istiyorum. Onlarda olduğunu biliyoruz. Bütün annelerin çocuklarını saklayıp inkar ettikleri gibi bizim de çocuğumuzu saklayıp inkar ediyorlar. Onlarda değilse nerede çocuklarımız söylesinler. 'Buradadır' desinler ki bilelim oradalar. Çocuklarımız HDP’dedir. Saklıyorlar çocuklarımızı. İstiyoruz çocuğumuzu. Göstersinler çocuğumuzu. Biz de anne olarak hakkımızı arıyoruz."

Yenidoğan, evladına kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini vurgulayarak, "Oğlum için gece gündüz burada yatar kalkarım. Doğuran, onu büyüten, onun için ağlayan, acıyan benim, başkası acımaz. Evladımdır, ciğerimdir. Başkası ana gibi acımaz, ana gibi ağlamaz. Benim evladım bilsin ki ben onun annesiyim. Onların yanında durmasın." dedi.

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