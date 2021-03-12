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Diyarbakır'daki nükleer tıp merkezi, Kovid-19 süresince 10 bin kanser hastasına hizmet verdi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki nükleer tıp merkezi, Kovid-19 döneminde 10 bini aşkın hastaya şifa dağıttı.

Diyarbakır'daki nükleer tıp merkezi, Kovid-19 süresince 10 bin kanser hastasına hizmet verdi
AA

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kanser hastalarının batı illerine sevk edilmeden Diyarbakır'da tedavisine imkan sağlayan ve son teknolojik cihazlarla donatılan merkezde akciğer, prostat, tiroid, meme, mide, kolon kanseri gibi sık görülen kanserlerin tanı, evreleme ve tedavi hizmetleri veriliyor.

Kovid-19 süresince hizmetine ara vermeyen merkezde 10 bin kanser hastası hizmet aldı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena, AA muhabirine, bölge halkına kanserin teşhisi, tedavisi ve görüntüleme çalışmaları konusunda ciddi hizmetler sunduklarını söyledi.

Bölgede özellikle meme, prostat ve kolon kanserine yönelik çok ciddi hizmetler sunduklarını anlatan Asena, "Hastanemiz yüzde 80 kapasiteyle Kovid-19 hastalarına hizmet vermenin yanı sıra nükleer tıp biriminde, yüzde 100 kapasiteyle hizmet verdik. Ortalama günde 20-30 arası hastaya, PET/BT hizmetiyle görüntüleme yapıldı. Kanser evreleme noktasında hizmetimizde herhangi bir aksaklık olmadı." dedi.

Asena, hastanede günlük 20 bin kişilik sirkülasyon yaşandığını dile getirerek, "Nükleer tıp birimimizle görüntüleme ve tedavi noktasında sadece Güneydoğu'ya değil, aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi'ne de hitap eden tek merkez. Günlük 25 ve 30 SPECT/BT görüntüleme raporlarını hazırlayarak bunlara cevap verdik." bilgisini verdi.

Sintigrafik görüntülemenin yapıldığı alanı genişleterek gelen hastalar için daha konforlu alanlar oluşturacaklarını kaydeden Asena, merkezi daha üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Hastaların çoğunda tedavi başarıyla sonuçlandı"

Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Halil Kömek de bölgeden gelen hastaların görüntüleme ve tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Kömek, onkolojik görüntülemenin radyoaktif maddelerle yapıldığı ve halk arasında "atom tedavisi" diye bilinen yöntemle tiroit ve prostat kanserlerinde, nöroendokrin, çocukluk çağı ve beyin tümörlerinde de tedavi hizmeti verdiklerini kaydetti.

Merkezdeki meslektaşlarıyla tüm bölgedeki hastaların yükünü aldıklarını anlatan Kömek, Kovid-19 sürecinde kliniklerinin kapanmadığını tüm yıl boyunca kesintisiz hizmet verdiklerini aktardı. Kömek, şunları kaydetti:

"Merkezimizde 10 bine yakın sintigrafik görüntüleme yapıldı. Kanser hastalarının yanı sıra, kalp, böbrek ve çocuk hastalıklarını da içerecek şekilde geniş bir alanda hizmet sunduk. Hastaların çoğunda tedavi başarıyla sonuçlandı. Bütün bölgede bu tedavilerin yapıldığı tek birim olarak Kovid-19 salgını boyunca hizmet etmeye devam etti. Hastane, Avrupa'da tedaviyi uygulayan ilk merkezlerinden bir tanesidir. Bu konuda oldukça deneyimli bir kliniktir."

Tedavide önemli bir birim olduklarını aktaran Kömek, "Karaciğer tedavilerinde başarı oranımız oldukça yüksek. Hastalarımızın çoğu tedaviye iyi yanıt verdi. Bölge hinterlandımız, Van ve Malatya'yı oluşturan bir bölge. Gerek radyoaktif iyot tedavisi alacak hastalar gerekse Lutesyum tedavisi alacak hastalar için aktif tek merkeziz." diye konuştu.

Batman'dan tedavi için gelen 2 çocuk annesi Kadriye Işık, hastanede 5 senedir tedavi gördüğünü söyledi.

Işık, "Batman'da ameliyat oldum. Ama tedavimi burada sürdürüyorum. Buradaki doktorlardan, hemşirelerden de çok memnunum. İyileştim." ifadesini kullandı.

Hastalardan 90 yaşındaki Saime Ay da halsizlik nedeniyle 3 ay önce hastaneye geldiğini belirterek, mide kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Hastalık nedeniyle bir haftadır tedavi gördüğünü belirten Ay, "Çok şükür, hastaneden ve doktorlardan çok memnunum. Tedavimi burada gerçekleştiriyorum." diye konuştu.

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