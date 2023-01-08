Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da görüş mesafesi nedeniyle zorlandı. Ayrıca, sis nedeniyle kentte bazı uçuşlar da iptal edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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