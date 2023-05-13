DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Diyarbakır başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Diyarbakır ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ