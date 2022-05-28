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Tarihi eserleri satarken yakalandı 0:00 / 0:00

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam etti.

Şüpheli V.O'nun Diyarbakır'da arazide bulduğu Urartu dönemine ait tarihi eserleri Van'a satmak için getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Gürpınar-Gevaş kara yolunda bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen V.O'nun üzerinde yaptığı aramada, 2 insan ve 1 hayvan figürlü tarihi eser ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı, tarihi eserler Van Müzesine teslim edildi.