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Haberler Gündem Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da depremzedeler vagonlarda misafir ediliyor
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Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenler TCDD vagonlarında misafir ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır ve Elazığ'daki bazı vatandaşlar, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında konaklıyor. Merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Tren Garı'nda bulunan 17 vagon depremzedelerin kullanımına sunuldu. Elazığ ve Malatya'da da vatandaşlar vagonlarda konaklama imkanı sunuluyor

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da depremzedeler vagonlarda misafir ediliyor
AA

Diyarbakır ve Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) vagonlarında misafir ediliyor.

Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sunduğu destekle depremden etkilenen Diyarbakır ve Elazığ'daki bazı vatandaşlar da TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin vagonlarında misafir ediliyor.

1000'İ AŞKIN DEPREMZEDE KALIYOR

Merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Tren Garı'nda bulunan 17 vagon depremzedelerin kullanımına sunuldu. Bu vagonlarda 1000'i aşkın depremzede konaklama imkanı buldu.

Vatandaşlardan Ömer Uğur, AA muhabirine, depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını belirterek, "TCDD vagonlarını bizlere açtı. Bugün de buraya geldik, bekleyeceğiz. Depremin etkisi geçene kadar buradayız. Tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bize toplanma merkezi sağladılar, çay, çorba verdiler. Barınmamızı sağlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhteber Nergiz ise bu yaşına kadar böyle etkili bir deprem yaşamadığını dile getirerek, depremde bazı tanıdıklarının hayatını kaybettiğini, bazılarının ise enkaz altında olduğunu belirtti.

Nergiz, "Duyduk ki; vagonlar kullanıma açılmış. Sağ olsun devletimiz her şeyi seferber etmiş. Dün gece kumanya da geldi, yemeğimizi de yedik" ifadelerini kullandı.

İsmail Köçer de depremde büyük korku yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Depremde tanıdıklarımı, arkadaşlarımızı kaybettim. Ülke olarak kenetlenme zamanı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Devletimiz sağ olsun, garı bizlere açtı. Trendeyiz, rahatız."

ELAZIĞ'DA 600 KİŞİYE KONAKLAMA İMKANI

Elazığ Tren Garı'nda vatandaşların barınmalarına destek amaçlı tahsis edilen 10 vagonda yaklaşık 600 kişiye konaklama imkanı sunuldu.

Vatandaşlardan Ethem Demir, depremin ardından ailesiyle tren garında kalmaya başladıklarını söyledi.

Kendilerini burada güvende hissettiklerini anlatan Demir, "Günümüz burada geçiyor. Arada gidip evimize bakıp, geliyoruz" dedi.

77 yaşındaki Rıza Bingöl, eşiyle garda konakladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Deprem olduğundan beri buradayız. Devletimiz sağ olsun. Yerimiz sıcak, yeme içme konusunda sıkıntı yaşamıyoruz."

2 çocuk annesi Sabiha Gül evde kalamadıkları için vagonda barındıklarını anlattı.

"Bize vagon verdiler. Buraya sığındık. Allah razı olsun." diyen Gül, devlet ve millet el ele yaraların sarılmaya çalışıldığını kaydetti.

10 yaşındaki Sena Nur Hallaç ise depremden dolayı ailesiyle vagonda kaldıklarını, verilen hizmetten memnun olduğunu belirtti.

MALATYA TREN GARI'NDA SICAK ORTAM

Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar TCDD vagonlarında konaklıyor.

Malatya Tren Garı'na gelen çok sayıda depremzedeye sıcak ortam ve kesintisiz enerji imkanı sağlanıyor. Depremzedelerden Cevdet Karakuş, bu imkanı sunan TCDD'ye teşekkür etti. Karakuş, "Devletimiz sağ olsun. Soğukta bu ortamda olmanın kıymetini bilmek lazım" dedi.

Zeynep Can ise depremden sonra vagonda konakladıklarını dile getirerek "Sıcak ve rahat bir ortamdayız. Buradaki görevliler de gerekeni yapıyor. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

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