Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da depremzedeler vagonlarda misafir ediliyor

Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sunduğu destekle depremden etkilenen Diyarbakır ve Elazığ'daki bazı vatandaşlar da TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin vagonlarında misafir ediliyor.

Diyarbakır ve Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) vagonlarında misafir ediliyor.

1000'İ AŞKIN DEPREMZEDE KALIYOR

Merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Tren Garı'nda bulunan 17 vagon depremzedelerin kullanımına sunuldu. Bu vagonlarda 1000'i aşkın depremzede konaklama imkanı buldu.

Vatandaşlardan Ömer Uğur, AA muhabirine, depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını belirterek, "TCDD vagonlarını bizlere açtı. Bugün de buraya geldik, bekleyeceğiz. Depremin etkisi geçene kadar buradayız. Tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bize toplanma merkezi sağladılar, çay, çorba verdiler. Barınmamızı sağlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhteber Nergiz ise bu yaşına kadar böyle etkili bir deprem yaşamadığını dile getirerek, depremde bazı tanıdıklarının hayatını kaybettiğini, bazılarının ise enkaz altında olduğunu belirtti.

Nergiz, "Duyduk ki; vagonlar kullanıma açılmış. Sağ olsun devletimiz her şeyi seferber etmiş. Dün gece kumanya da geldi, yemeğimizi de yedik" ifadelerini kullandı.

İsmail Köçer de depremde büyük korku yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Depremde tanıdıklarımı, arkadaşlarımızı kaybettim. Ülke olarak kenetlenme zamanı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Devletimiz sağ olsun, garı bizlere açtı. Trendeyiz, rahatız."