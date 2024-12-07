Diyarbakır'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek araçları ile ilerledi.

İSTANBUL VE ANKARA SEFERLERİ İPTAL DHA'daki habere göre öte yandan Diyarbakır Havalimanı'nda, sis engeline takılan bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edilirken, bazı uçuşlar da gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.