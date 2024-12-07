Diyarbakır'da hava ulaşımına sis engeli!
Diyarbakır'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Diyarbakır Havalimanı'nda görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edildi
Giriş: 07.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:10
Diyarbakır'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek araçları ile ilerledi.
İSTANBUL VE ANKARA SEFERLERİ İPTAL
DHA'daki habere göre öte yandan Diyarbakır Havalimanı'nda, sis engeline takılan bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edilirken, bazı uçuşlar da gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.
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