Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da hava ulaşımına sis engeli | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da hava ulaşımına sis engeli!

        Diyarbakır'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Diyarbakır Havalimanı'nda görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da hava ulaşımına sis engeli!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek araçları ile ilerledi.

        İSTANBUL VE ANKARA SEFERLERİ İPTAL

        DHA'daki habere göre öte yandan Diyarbakır Havalimanı'nda, sis engeline takılan bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edilirken, bazı uçuşlar da gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"