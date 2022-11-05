Diyarbakır´da inşaatın 5'inci katından düşen elektrik ustası öldü

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 5 katlı inşaatın en üst katında dış cepheye led ışık döşediği sırada zemine düşen Sedat Kaplan (42), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesinde 5 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında dış cephe led ışığı döşeyen Sedat Kaplan, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kaplan´ı hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Kaplan, yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından evli ve 3 çocuk babası Kaplan´ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-05 21:26:59



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