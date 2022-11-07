Diyarbakır'da esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde, üzerlerindeki toplam 200 gram esrar ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesi çalışmaları kapsamında durdurulan araçtaki şüphelilerin üzerinden toplam 200 gram esrar çıktı. Şüpheliler M.İ. (21), M.A. (20) ve A.D.´nin (20) esrarı Batman´a götürmeye çalıştıkları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Bismil Gıyasettin TETİK

2022-11-07 10:46:48



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