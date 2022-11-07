Midibüs şoförünü para karşılığında öldürmüşler



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)MUŞ´tan yolcu getirdiği Diyarbakır´da durakta beklerken silahlı saldırıda yaşamını yitiren midibüs şoförü Muhammed Mehdi Balkaya (50) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.T. ve S.M.´nin Balkaya´yı tanımadığı, azmettirici M.G.'den aldıkları para karşılığında cinayeti işledikleri tespit edildi.

Olay, 4 Kasım günü akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu Seyrantepe köprülü kavşak çıkışındaki yolcu durağında meydana geldi. Muş´tan 21 SV 222 plakalı midibüsüyle Diyarbakır7a yolcu getiren Muhammed Mehdi Balkaya, durakta beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Balkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Balkaya, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Balkaya, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 2 saatlik kamera kaydından 10 farklı açıyı izleyen ekipler, şüphelilerin R.T. ve S.M. olduğunu belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi olaydan 3 saat sonra Yenişehir ilçesinde yakaladı. Polis, olayla ilgili olarak M.G.'yi de Muş´ta yakalayarak gözaltına aldı.

Muhammed Mehdi Balkaya´nın cenazesi götürüldüğü Muş´ta merkeze bağlı Arpayazı köyünde toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

R.T. ve S.M.´nin Balkaya´yı tanımadığı ve para karşılığında plan yaparak cinayeti gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayın azmettirici olduğu belirtilen M.G.´nin kardeşinin, Balkaya´nın bir akrabası tarafından öldürdüğü ortaya çıktı. M.G.´nin cinayet planı, silah temini, para alışverişi gibi tespitlerle azmettirici olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-07 14:43:26



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