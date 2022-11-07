Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 324 oldu



Gıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Erzurum'dan gelen Yusuf-Şenay Koç çiftinin katılımı ile 324'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1162 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Yusuf-Şenay Koç çifti de 7 yıl önce dağa kaçırılan oğulları Abdulmuttalip için Erzurum'dan gelip, nöbete katıldı. Evlat nöbeti tutan aile sayısı, 324'e çıktı.

Oğlunun 15 yaşında kaçırıldığını belirten Yusuf Koç, "Erzurum'dan geldim, oğlum 2015'te gitti. O günden beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumun gelmesini istiyorum. 7 yıldır hasreti ile yaşıyoruz. Evimizin kapısı, her zaman ona açıktır. Onun hasretiyle yanıp, tutuşuyoruz. Onu götüren her kimse, cezalandırılmasını istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2022-11-07 15:48:43



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