Bismil'de silahlı kavga: 2 yaralı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde, husumetli iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1´i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Ambar Mahallesi´nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K. ve R.T. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Y.K.´nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-07 20:38:42



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