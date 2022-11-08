Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 326 oldu



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Erzincan'dan gelen 2 ailenin katılımıyla 326'ya yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1163 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbeti tutan aile sayısı, 2 ailenin daha katılımı ile 326'ya çıktı.

Erzincan'dan kardeşi için geldiğini belirten Muharrem Sefil, Murat'ın 2014 yılında HDP binasından kaçırıldığını söyledi. Sefil, "Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Kardeşime sesleniyorum; beni duyuyorsan, nerede olursan ol, askere veya polise teslim ol. Pişmanlık yasası, diye bir şey var. HDP'den kardeşimi istiyorum. Nasıl götürdülerse geri getirsinler. Annem bu yüzden vefat etti. Son nefesine kadar onu istedi" dedi.

Erzincan'dan kardeşi Mevlüt için gelen Veli Ariç ise 1991'de 12 yaşında kaçırıldığını belirterek, "12 yaşındaki çocuk ne yapabilir? Buradan kardeşime sesleniyorum; neredeysen polise veya askere teslim ol" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2022-11-08 14:37:41



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