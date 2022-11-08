Diyarbakır'da bisiklet hırsızlığı kamerada 

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın giriş katında zincire bağlı bisikletin kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün 02.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı 493´üncü Sokak´ta meydana geldi. Apartmanın giriş katına gelen yüzü maskeli ve kapişonlu kişi, merdivene zincirle bağlı 4 bin TL değerindeki bisikletin, kilidini kırdı. Şüpheli, bisikleti dışarı çıkarıp, binerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Azat Bozyel, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gidip kamera görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2022-11-08 15:00:31
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