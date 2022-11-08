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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman´da Hasankeyf Tüneli ve bağlantılı yolları hizmete açıldı

DHA

Batman´da Hasankeyf Tüneli ve bağlantılı yolları hizmete açıldı


Arif ARSLANBayram KAPLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´ın Hasankeyf ve Gerçüş ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak Hasankeyf Tüneli ile bağlantı yolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.
Batman´ın Hasankeyf ile Gercüş ilçesi ve diğer yerleşim birimleriyle ulaşımı kolaylaştıracak olan Hasankeyf Tüneli ile bağlantı yolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla 2 kilometre uzunluğundaki tünelle hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edilmesi hedefleniyor.
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yalçın dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştıklarını belirterek, "5 kilometrelik tünel uzunluğunu tam 13 kattan fazla artırarak 663 kilometreye çıkardık. Şu anda da 456 kilometrelik tünel inşaatında da yapım çalışmalarımız hızla sürüyor. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiyemiz, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla nice başarılar için `Durmak yok, yola devam´ ilkesiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. 81 ilimize yatırımlarımızla ilk günkü motivasyonla çalışmalarımız devam ediyoruz. Bu vizyonun bir parçası olan Hasankeyf Tüneli´nin inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan işçisinden mühendisine tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, Türkiye´nin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda oldunuz ve destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum" dedi.
`20 YILDA 100 YILA SIĞDIRILABİLECEK İŞLER BAŞARILDI´
Türkiye´nin enerji ve sulama ihtiyacına önemli katkı sağlayacak Ilısu Barajı´nda su tutma faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte, yeni yerine taşınan Hasankeyf´e erişimi sağlayan 39,4 kilometrelik yeni yol güzergahını adım adım tamamladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Söz konusu yolun 29,8 kilometrelik bölümünü bölünmüş yol olarak milletimizin hizmetine sunmuş, güzergah üzerindeki, Hasankeyf-1 ve Hasankeyf-2 köprülerinin açılışını yapmıştık. Yeni yatırımla, Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri arasında yer alan Üçyol Boğazı güvenli bir geçişe kavuştu. Hasankeyf Tüneli´nin söz konusu güzergahın tamamının hizmete girmesiyle Batman, Mardin ve sınır kapılarına yüksek standartlı, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanacak. 638 metrelik çift tüplü Hasankeyf Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 2 kilometre uzunluğundadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılda ülkemizde 100 yıla sığdırılabilecek işler başarıldı. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğumuzu, 28 bin 793 kilometreye çıkardık. 3 bin 688 kilometre bölünmüş yol inşaatımızda da yapım çalışmaları devam etmektedir. Yalçın dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştık. 50 kilometrelik tünel uzunluğunu, 13 kattan fazla artırarak, 663 kilometreye çıkardık. Şu anda 456 kilometre tünel inşaatında da yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bakanlık olarak, Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiyemiz, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla, nice başarılar için `Durmak yok, yola devam´ ilkesi ile faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.
Açılışa Bakan Karaismailoğlu´nun yanı sıra, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürü Savaş Bayındır, yüklenici firmanın yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Şimşek katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Arif ARSLAN, Bayram AYHAN
2022-11-08 17:07:33

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