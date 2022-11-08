ATM sırası bekleyen kadınların kavgası kamerada

Kritik soru! Büyük araçlarda fren boşalması olur mu?

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, ATM'lerin bulunduğu alanda 4 kadının sıra nedeniyle kavga etmesi ve erkeklerin ayırmaya çalışması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki ATM'lerin önünde meydana geldi. İddiaya göre, para çekmek için sıraya giren 4 kadın, ATM'lerin önünde tartıştı. Kadınlardan birinin küfretmesi üzerine olay, kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavga, ATM sırasında bulunanlar ve erkeklerin araya girmesiyle sona erdi. Kadınların kavga etmesi ve ayırmaya çalışanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-08 17:21:40



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