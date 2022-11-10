Kamyonda ele geçirilen 104 kilo uyuşturucuya 1 tutuklama

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kamyonda narkotik köpeği 'Risko' ile yapılan aramada 104 kilo 870 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü Y.B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen kamyon, şüphe üzerine Şanlıurfa Bulvarı'nda durduruldu. Narkotik köpeği 'Risko' ile yapılan aramada, 104 kilo 870 gram skunk ele geçirildi; sürücü Y.B. ise gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-10 14:11:01



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