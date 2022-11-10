Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 328 oldu



Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Mardin ve Bitlis´ten gelen 2 ailenin daha katılımıyla 328'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1165 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2013´te 20 yaşındayken kaçırılan Taner Barüt için Bitlis´ten gelen kardeşi Rıdvan Barüt ve Mardin´de 2014´te 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet Sait için gelen Mehmet Arif Temel ile 328'e yükseldi.

Mehmet Arif Temel, oğlundan şimdiye kadar haber alamadıklarını belirterek, "Oğlum 2014´te okuldan gitti. Nasıl gitti? Kim ne yaptı? Onu bilmiyorum. Yalnız net bilgim var ki oğlum, şu anda örgütün elinde. Çocuğumu örgütten istiyorum. Örgütten başka çalınacak kapı mı var? Başka kimden isteyebilirim? 7 yıldır oğlum var mı, yok mu; bilmiyorum. Sağ mı, ölü mü; onu da bilmiyorum. Şimdiye kadar hiçbir haber alamadım" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2022-11-10 15:53:03



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