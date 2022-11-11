Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 329 oldu

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2013´te Hakkari´den kaçırılan oğlu Ali için gelen Abdusselam Kaçar ile 329´a yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1166 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. 2013´te 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ali için Hakkari´den gelen Abdusselam Kaçar da evlat nöbetine katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı, 329'a çıktı. Aileler tarafından karşılanan Abdusselam Kaçar, "Ben Hakkari´den çocuğum için geldim. Oğlum gel, ben senin için HDP´nin önüne geldim. Korkma oğlum, gel. O günden sonra onu görmedim. Oğlum geri gel, burası iyi; dağda ne yapıyorsun? Gel oğlum, seni bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2022-11-11 15:39:41
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