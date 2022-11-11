Diyarbakır'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken; kadınların da karıştığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların da aralarında olduğu gruptaki bir kişi tabancayla ateş açtı. Kavgada, U.C.,(32) vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı U.C., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede kovan bulurken olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişiyi de gözaltına aldı. Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-11 20:15:24



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