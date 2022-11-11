Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 329 oldu (2)



BABANIN GECE NÖBETİ DE SÜRÜYOR

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki nöbeti sürüyor. Diyarbakır'da 2019´da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyişini sürdüren Celil Bektaş, 45 gündür gece de nöbette olduğunu söyledi. Bektaş, "Sabaha kadar buradayım. Herkes elini taşın altına koysun. Hiçbir siyasi parti bizim için fark etmiyor. Biz devletle buraya gelmedik amacımız evlatlarımızdır. Beni buraya getiren vicdanımdır. Ben HDP'ye sesleniyorum. Onlarda biraz vicdan varsa bana bu eziyeti çektirmesinler. Ben kalp hastasıyım ilaçlarla ayaktayım. Kimseden para istemiyorum hakkım olan evladımı istiyorum. Evladım gelmeden bu kapıdan ayrılmayacağım. Ya benim evladım ya da ben bu kapıda öleceğim. Dağdaki çocuklar bizi görüyorsanız, gelin anneniz babanız burada sizleri bekliyor. Siyasi partiler buna bir çözüm bulsun artık dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlum gelmeden ben buradan kalkmayacağım" diye konuştu. (DHA)Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA

2022-11-11 20:57:54



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