Elazığ´da yoğun sis

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.

Kentte sabah erken saatlerde sis etkili olurken, yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce gece geç saatlerde de yer yer sis etkili olabileceği kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Tekin YALÇINKAYA

2022-11-12 10:30:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.