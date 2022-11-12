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Diyarbakır´da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı

DHA

Diyarbakır´da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı


Gıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, Organize Sanayi Bölgesi´ndeki (OSB) 2´nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada 1´i ağır 4 işçi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, DiyarbakırElazığ yolu üzerinde bulunan OSB 2´nci etapta meydana geldi. Alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında çalışma yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Fabrika çalışanlarının bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kimyasalbiyolojikradyolojiknükleer tehditlere (KBRN) karşı özel kıyafetli AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada 4 işçi, yaralanırken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlamanın olduğu fabrika içinde KBRN´ye karşı özel kıyafetli ekiplerin çalışması sürerken, nedeni ise araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2022-11-12 11:27:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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