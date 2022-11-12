Diyarbakır´da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 ölü, 3 yaralı (2)

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AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Diyarbakır´da, Organize Sanayi Bölgesi´ndeki (OSB) 2´nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Elyas Alali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; 3 işçinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2022-11-12 12:31:33



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