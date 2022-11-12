Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 330 oldu

Gıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 22 yaşındayken dağa kaçırılan oğulları İzzet'i arayama gelen Gülizar- Rüstem Akhan çiftinin katılımıyla 330'a yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1167 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. 22 yaşındayken dağa kaçırılan İzzet için Gaziantep´ten gelen Gülizar ve Rüstem Akhan çifti de evlat nöbetine katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı, 330'a çıktı.
Oğlunun 2013´te Isparta´da tıp fakültesi öğrencisiyken kaçırıldığını belirten anne Akhan, "Gaziantep´ten geliyoruz. Oğlum 2013´te gitti. Oğlum Isparta´da tıp okuyordu. Oğlumuz çok akıllıydı, kandırıldı. Onu yoldan çıkardılar. 17 yıl boyunca okul okudu ama hiç saygısızlık yapmadı. Biz evladımızı önce Allah´tan sonra kim onu elinin altına aldıysa onlardan istiyoruz. Biz evladımıza hasret kaldık. Neredeysen gel artık. Biz seni unutmadık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2022-11-12 14:28:05
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