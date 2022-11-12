Doğu ve Güneydoğu'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı



Selim KAYA- Aziz ÖNAL- Ahmet ÇÖTELİ- Bayram AYHAN/ DİYARBAKIRBİNGÖLBATMANELAZIĞ, (DHA)- TÜRKİYE'de 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı ÇökKapanTutun', Doğu ve Güneydoğu'da da gerçekleştirildi.

Düzce depreminin 23'üncü yıldönümünde, afetlerde hayatını kaybedenleri anmak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara millet olarak hazırlanmak ve afet farkındalığını toplumun her kesimine yaygınlaştırmak amacıyla 81 ilde aynı anda 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı ÇökKapanTutun', tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu'da da Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Batman'da yapıldı. Tatbikat, Diyarbakır'da, Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve vatandaşlar katıldı. Tatbikatın yapıldığı alışveriş merkezi önünde UMKE, AFAD ve Türk Kızılay'ı aramakurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçleri sergiledi.

'TATBİKATLARLA VATANDAŞLARIMIZIN FARKINDALIK BİLİNCİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM'

Etkinlikte konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, deprem tatbikatına saat 18.57'de başladıklarını söyledi. Su, "Tatbikat bitti. Tabi tatbikatlar çok önemli. Özellikle afetlere hazırlık bakımından mutlaka tatbikatlarla vatandaşlarımızın farkındalık bilincini artırmamız lazım. Bu anlamda bugün yaptığımız çök, kapan, tutun tatbikatıyla da olası bir deprem anında ilk yapılması gereken şeyin tatbikatını hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. İnanıyorum ki bu tatbikat bütün hepimizin bu konudaki farkındalığını, bilinç seviyesini inşallah daha da artırır" dedi.

BİNGÖL

İlk kez uygulanan 'ÇökKapanTutun' tatbikatı tüm illerde olduğu gibi Bingöl´de de yapıldı. Kentte yapılan tatbikat, AFAD´ın desteği ile Mürsel Paşa Erkek Öğrenci Yurdu yemekhanesinde yapıldı. Etkinlikte, yemek yiyen öğrenciler yemeklerini bırakarak oldukları yere önce çöküp ardından, kapanıp yemek masalarını tuttular.

BATMAN

Eş zamanlı olarak yapılan tatbikat, Batman'da da valilikte yapıldı. Tatbikat sirenlerinin çalmasıyla tüm vatandaşların bulundukları yerde çökmesiyle başladı. Vatandaşlar, konutlarında, iş yerlerinde, apartman ve öğrenci yurtlarında deprem anı 'ÇökKapanTutun' tatbikatını gerçekleştirdi. Ayrıca, tatbikat nedeniyle, vatandaşların cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da da saat 18.57'de 'ÇökKapanTutun' tatbikatı yapıldı. Bu kapsamda, 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından merkeze bağlı Yedigöze köyünde yapılan deprem konutlarında Tevfik ve Sadiye Uçar çiftine ait evde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AFAD Müdür Vekili Ali Rıza Akay katıldı. Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Elazığ, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA- Aziz ÖNAL- Ahmet ÇÖTELİ- Bayram AYHAN

2022-11-12 21:25:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.