Doğu ve Güneydoğu'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu ve Güneydoğu'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı

DHA

Doğu ve Güneydoğu'da 'Çök- Kapan- Tutun' deprem anı tatbikatı


Selim KAYA- Aziz ÖNAL- Ahmet ÇÖTELİ- Bayram AYHAN/ DİYARBAKIRBİNGÖLBATMANELAZIĞ, (DHA)- TÜRKİYE'de 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı ÇökKapanTutun', Doğu ve Güneydoğu'da da gerçekleştirildi.
Düzce depreminin 23'üncü yıldönümünde, afetlerde hayatını kaybedenleri anmak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara millet olarak hazırlanmak ve afet farkındalığını toplumun her kesimine yaygınlaştırmak amacıyla 81 ilde aynı anda 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı ÇökKapanTutun', tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu'da da Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Batman'da yapıldı. Tatbikat, Diyarbakır'da, Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve vatandaşlar katıldı. Tatbikatın yapıldığı alışveriş merkezi önünde UMKE, AFAD ve Türk Kızılay'ı aramakurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçleri sergiledi.
'TATBİKATLARLA VATANDAŞLARIMIZIN FARKINDALIK BİLİNCİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM'
Etkinlikte konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, deprem tatbikatına saat 18.57'de başladıklarını söyledi. Su, "Tatbikat bitti. Tabi tatbikatlar çok önemli. Özellikle afetlere hazırlık bakımından mutlaka tatbikatlarla vatandaşlarımızın farkındalık bilincini artırmamız lazım. Bu anlamda bugün yaptığımız çök, kapan, tutun tatbikatıyla da olası bir deprem anında ilk yapılması gereken şeyin tatbikatını hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. İnanıyorum ki bu tatbikat bütün hepimizin bu konudaki farkındalığını, bilinç seviyesini inşallah daha da artırır" dedi.
BİNGÖL
İlk kez uygulanan 'ÇökKapanTutun' tatbikatı tüm illerde olduğu gibi Bingöl´de de yapıldı. Kentte yapılan tatbikat, AFAD´ın desteği ile Mürsel Paşa Erkek Öğrenci Yurdu yemekhanesinde yapıldı. Etkinlikte, yemek yiyen öğrenciler yemeklerini bırakarak oldukları yere önce çöküp ardından, kapanıp yemek masalarını tuttular.
BATMAN
Eş zamanlı olarak yapılan tatbikat, Batman'da da valilikte yapıldı. Tatbikat sirenlerinin çalmasıyla tüm vatandaşların bulundukları yerde çökmesiyle başladı. Vatandaşlar, konutlarında, iş yerlerinde, apartman ve öğrenci yurtlarında deprem anı 'ÇökKapanTutun' tatbikatını gerçekleştirdi. Ayrıca, tatbikat nedeniyle, vatandaşların cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderildi.
ELAZIĞ
Elazığ'da da saat 18.57'de 'ÇökKapanTutun' tatbikatı yapıldı. Bu kapsamda, 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından merkeze bağlı Yedigöze köyünde yapılan deprem konutlarında Tevfik ve Sadiye Uçar çiftine ait evde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AFAD Müdür Vekili Ali Rıza Akay katıldı. Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Elazığ, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA- Aziz ÖNAL- Ahmet ÇÖTELİ- Bayram AYHAN
2022-11-12 21:25:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 330 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE ...
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 330 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 330 oldu
Diyarbakır'da evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır´da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır´da alüminyum fabrikası fırınında patlama: ...
GÜNCELLEME - Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA ALÜMİNYUM FABRİKASI FIRININDA PATLAMA 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA ALÜMİNYUM FABRİKASI ...
Diyarbakır´da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da alüminyum fabrikası fırınında patlama: ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR?DA DEMİR ÜRETİMİ YAPILAN FABRİKADA PATLAMA 1&#039;İ AĞIR 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR?DA DEMİR ÜRETİMİ YAPILAN ...
Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada 1'i ağır ...
(Görüntülü)Diyarbakır?da demir üretimi yapılan fabrikada patlama
YEREL HABERLER (Görüntülü)Diyarbakır?da demir üretimi yapılan ...
Elazığ´da yoğun sis
YEREL HABERLER Elazığ´da yoğun sis
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DAKİ EVLAT NÖBETİNDEKİ BABANIN GECE NÖBETİ DE SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDEKİ ...
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba eylemini sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba eylemini ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 329 oldu (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 329 oldu ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA SİLAHLI KAVGA KAMERADA; 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ...
Diyarbakır'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı kavga kamerada; 1 yaralı
Diyarbakır'da çiftçilere kırmızı mercimek tohumu desteği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çiftçilere kırmızı mercimek tohumu ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 329 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE ...
Bağlar Belediyespor, Yenişehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor, Yenişehir Belediyespor ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan gazilere ziyaret
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan gazilere ziyaret
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 329 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 329 oldu
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.