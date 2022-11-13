Diyarbakır'da kafe kurşunlandı



Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanan kafenin camları kırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kooperatifler Mahallesi Sanat Sokağı´nda meydana geldi. Bir binanın ikinci katında bulunan kafe, içeride kimse olmadığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Saldırıda kafenin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 8 boş kovan bulan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA

2022-11-13 11:39:55



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