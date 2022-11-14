Lice´de kayıp epilepsi hastasını AFAD ekipleri buldu

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Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde dün evden çıktıktan sonra haber alınamayan epilepsi hastası Mahmut Karadayı (47), AFAD ekipleri tarafından kırsalda bulundu.

Lice ilçesinde dün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan epilepsi hastası Mahmut Karadayı´nın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma köpekleri ve dron desteğiyle dünden beri yapılan aramalar sonunda Karadayı, ilçe kırsalında bulundu. Karadayı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Karadayı´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2022-11-14 14:26:19



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