10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurarak ağır yaraladı

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Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Süleyman K. (20) husumetli oldukları ailenin oğlu Ramazan E.'yi (10) başından silahla vurarak ağır yaraladı.

Fatih Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti. Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.´yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA

2022-11-14 15:38:02



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