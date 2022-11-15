İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır´a geldi

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Burak EMEK Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR, (DHA) Diyarbakır'da A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek olan İskoçya Milli Takım, kente geldi. Özel uçakla kente gelen kafile, konaklamak üzere otele geçti.

A Milli Futbol Takımı'yla 16 Kasım´da Diyarbakır´da hazırlık maçı oynayacak olan İskoçya Milli Takım´ı kente geldi. Özel uçakla Diyarbakır Havalimanı´na ulaşan kafile, burada güvenlik önlemleri altında otobüse bindi. Maçtan bir gün önce kente gelen kafile, konaklamak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan bir otele geçti. Otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havalimanından görüntüler

Kafilenin gelişi

Otobüse binmeleri

Kafilenin ayrılması

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2022-11-15 00:10:07



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