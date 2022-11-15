9 kurşunla öldürülen Meryem toprağa verildi, şüpheli aranıyor

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da eski erkek arkadaşı M.S. (24) tarafından 9 kurşunla vurularak öldürülen Meryem Sevim´in (21) cenazesi toprağa verildi. M.S.´nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, 13 Kasım günü Kayapınar ilçesinde meydana geldi. M.S., eski kız arkadaşı Meryem Sevim´in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., Sevim´e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, M.S. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Meryem Sevim´in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından Sevim´in cenazesi, yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Olay sonrası kaçan M.S.´nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-11-15 12:55:19
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