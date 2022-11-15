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İskoçya Teknik Direktörü Clarke: Türkiye, özellikle deplasmanda oynaması güç bir rakip

DHA

İskoçya Teknik Direktörü Clarke: Türkiye, özellikle deplasmanda oynaması güç bir rakip


"İyi bir atmosfer oluşmasını bekliyoruz"
"Umarım bu tarihi durumu taçlandırırız"Andrew Robertson: İki takım için de iyi bir test olacaktırİskoçya hazırlıklarını tamamladıBurak EMEK Serhat ÖZDEMİR / DİYARBAKIR, (DHA) A Milli Futbol Takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan İskoçya Milli Takımı'nda antrenman öncesi teknik direktör Steve Clarke ve takım kaptanı Andrew Robertson, düzenlenen basın toplantısına katıldılar. Açıklamaların ardından İskoçya Milli Takımı maçtan önce son antrenmanını yaptı. Clarke, "Türkiye, özellikle deplasmanda oynaması güç bir rakip. Oyuncularımın bir de böyle bir atmosferi ve rakibi deneyimlemesini istedim" dedi.
Diyarbakır'da A Milli Futbol Takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır Stadyumu'na geldi. Buradaki basın toplantısı odasında basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Steve Clarke ve takım kaptanı Andrew Robertson, açıklamalarda bulundular.
"İYİ BİR ATMOSFER OLUŞMASINI BEKLİYORUZ"
İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke, Türkiye'nin özellikle deplasmanda oynaması güç bir rakip olduğunu söyledi. Clarke, "Oyuncularımın bir de böyle bir atmosferi ve rakibi deneyimlemesini istedim. Türkiye her zaman oynaması güç bir rakip oldu. Hazırlık maçı olsa da zorluk derecesi yüksek ülkelerle oynamak isteriz. Hazırlık maçında 17 oyuncumu görmek istiyorum. Oyuncularımın bir de böyle bir atmosferi ve rakibi deneyimlemesini istedim. Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hazırlık maçlarında iyi ve güçlü rakiplerle oynamak istersiniz. Bizim de karşımızda güçlü bir rakip var. İyi bir atmosfer oluşmasını bekliyoruz. Şu andan itibaren iyi bir ortam bizi karşıladı" dedi.
"UMARIM BU TARİHİ DURUMU TAÇLANDIRIRIZ"
Diyarbakır'ın ilk kez milli maça ev sahipliği yapmasıyla ilgili sorulan soruya Clarke, "Burada oynayacak olmamız şehir için tarihi bir olay. Umarım iki takım olarak yeterince iyi bir müsabaka izletip, bu tarihi durumu taçlandırırız" yanıtını verdi. Clarke, Türkiye ile en son 62 yıl önce maç yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye ile çok fazla maç yapmadık. Elemelerde veya kuralarda denk gelmedik. Son maçta bildiğimiz kadarıyla yenilmişiz. Yarın bakalım rövanşı nasıl yapacağız" değerlendirmesini yaptı" diye konuştu.
ROBERTSON: İKİ TAKIM İÇİN DE İYİ BİR TEST OLACAKTIR
İskoçya Milli Takımı'nın kaptanı, Liverpoollu defans oyuncusu Andrew Robertson ise iki ülkenin de benzer seviyelerde olduğunu ifade etti. Robertson, "Coşkulu atmosferde oynamak her zaman zor. Önümüzde mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri var. İki takım da bu elemelere hazırlık anlamında kendini toparlamak ve oyununu geliştirmek için iyi bir maç ortaya koymak isteyecek. İki takım için de iyi bir test olacak. Mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden önce Türkiye gibi zorlu bir rakiple maç yaparak kendimizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Her zaman böyle olmuştur. Çağlar Söyüncü yıllardır Leicester City'de en üst seviyede performans gösteriyor. Ozan Kabak çok kaliteli bir oyuncu. Liverpool savunmada sorunlar yaşarken geldi ve bu sorunları çözmemizde çok yardımcı oldu. Kendisi genç yaşına rağmen oldukça olgun bir oyuncu. Kendisini iyi bir kariyer ve gelecek bekliyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Açıklamalar
Antrenmandan detaylar
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2022-11-15 17:00:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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