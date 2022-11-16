İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesini gezdi



Serhat ÖZDEMİR Selim KAYA / DİYARBAKIR,(DHA)A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya'yı konuk edeceği karşılaşma için Diyarbakır'a gelen İskoçyalı taraftarlar, renkli kıyafetleriyle tarihi Sur ilçesinde gezdi. Çok sayıda vatandaşın fotoğraf çektirdiği İskoç taraftarlar, eğlendi.

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için kente gelen bine yakın İskoç taraftar, müsabaka öncesi tarihi Sur ilçesine geldi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle gezdikleri ilçenin Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Bazı İskoçyalı taraftarlar maçı 2-0 ya da 2-1 İskoçya'nın kazanacağını söyledi. Bazı taraftarlar ise dostluk maçının beraberlikle sona ereceğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Antalya'dan eşi ve arkadaşlarıyla Güneydoğu turuna gelen Sezgin Tetik, İskoçyalı taraftarlarla fotoğraf çektirdiğini söyledi. Tetik, "Arkadaşlarımızla dışarıya dolaşmaya çıktık. Tesadüfen İskoçlara denk geldik. Fotoğraf çektirdik. Çok ateşli taraftarlar. Türkiye'ye başarılar diliyoruz. Diyarbakır gerçekten doğunun Paris'i, çok beğendik" ifadelerini kullandı.

Naime Tetik ise Diyarbakır'da İstanbul havasının olduğunu ve çok beğendiklerini belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İskoçyalı taraftarların gezisi

İskoçyalı taraftarların galibiyet sözleri

Diyarbakırlıların İskoçyalı taraftarlarla fotoğraf çekmeleri

İskoç taraftarların Diyarbakır ve Türk misafirperverliği övmesi

Tezahüratlar

Vatandaşların İskoç taraftarlarla fotoğraf çekmeleri

İskoçyalı taraftarların caddede yürümeleri

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA

2022-11-16 09:11:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.