Batman'daki silahlı kavgada ölü sayısı 5'e çıktı



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da akraba iki aile arasında tarlada su kuyusu açma meselesinden çıkan silahlı kavgada yaralanan Yavuz Akın (50) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Olayda ölü sayısı 5´e çıkarken, Akın'ın tarafları ayırırken yaralandığı belirtildi.

Olay, 13 Kasım'da merkeze bağlı İkiztepe köyünde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında tarlada su kuyusu açma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 6'sı ağır, 8 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Şirin Akın (40), babası Sadık Akın (60), Yusuf Akın (22) ve babası Asker Akın (53) doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölenler köyde toprağa verilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

TARAFLARI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan Yavuz Akın da dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Köyde gözyaşlarıyla toprağa verilen Yavuz Akın'ın olay sırasında tarafları ayırmaya çalışırken kurşunların isabet ettiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri, 1´i ağır 3 yaralanın da hastanedeki tedavileri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Arif ARSLAN

2022-11-16 13:35:42



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