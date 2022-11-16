İskoçyalı taraftarlar, Sur ilçesinde serpme kahvaltıda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskoçyalı taraftarlar, Sur ilçesinde serpme kahvaltıda buluştu

DHA

İskoçyalı taraftarlar, Sur ilçesinde serpme kahvaltıda buluştu


Burak EMEK Serhat ÖZDEMİR / DİYARBAKIR,(DHA)A Milli Futbol Takımı'nın Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk edeceği karşılaşma için kente gelen İskoçyalı taraftarlar hem tarihi Sur ilçesini gezdi hem de serpme kahvaltı yaptı. İşletmeci Umut Karahan, İskoçyalı taraftarlara Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ciğer kebabını tutturarak 'Bizim çiçekle işimiz olmaz, biz ciğer ikram ediyoruz' diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
A Milli Futbol Takımı ile İskoçya Milli Takımı bu akşam saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Günler öncesinden kente gelen yaklaşık bin İskoçyalı da tarihi Sur ilçesini gezdi. İskoçlar aynı zamanda tarihi ilçede bulunan Hasan Paşa Hanı ile Ulu Cami'yi ziyaret etti. Burada yaptıkları gezilerin ardından İskoçyalı taraftarlar kentin lezzetleri arasında bulunan serpme kahvaltı yaptı. İskoçyalı taraftarların kahvaltı yaptığı mekanda işletmeci Umut Karahan ise Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ciğer kebabını da tutturarak 'Bizim çiçekle işimiz olmaz, biz ciğer ikram ediyoruz' diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
"KAHVALTI VE CİĞER OLDUĞU İÇİN DE BURAYI TERCİH ETTİLER"
İşletmeci Umut Karahan, 3 gündür İskoçyalı misafirlerin mekanlarına geldiklerini söyledi. Karahan, "Dün bir grup daha geldi. Memnun kaldılar ki arkadaşlarına söylediler. Hem kahvaltımız meşhur hem de tarihi bir mekandayız. Kahvaltı ve ciğer olduğu için de burayı tercih ettiler. Burada hepsini ağırladık. İnşallah biz de kazanacağız, mutlu olacağız. Milli maça gelenleri biz de burada misafir ederiz. Hep böyle mutlu günlerimiz olur" dedi.
"KAHVALTININ GÖRÜNTÜSÜ GAYET GÜZEL"
Serpme kahvaltı yapan İskoçyalı taraftar Nicholas Kıssock ise, kentin çok güzel olduğunu belirtti. Kıssock, "Kahvaltının görüntüsü gayet güzel. Kahvaltıdan sonra burayı gezeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Muhabir Burak EMEK anonsu
İskoçyalı taraftarların fotoğraf çektirmesi
İskoçyalı taraftar Nicholas Kıssock ile röportajı
Kahvaltıdan detay
İşletmeci Umut Karahan ile röportaj
İskoçya taraflarının sokakta dolaşması detay
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2022-11-16 14:04:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'daki silahlı kavgada ölü sayısı 5'e çıktı
YEREL HABERLER Batman'daki silahlı kavgada ölü sayısı 5'e çıktı
Diyarbakır'da "Üretimin Gücü Birleşiyor" konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Üretimin Gücü Birleşiyor" konferansı ...
Çalındı sanılan Türk bayrağını milli takıma gönül veren çocukların aldığı belirlendi
YEREL HABERLER Çalındı sanılan Türk bayrağını milli takıma gönül ...
(Görüntülü)İSKOÇYALI TARAFTARLAR TARİHİ SUR İLÇESİNİ GEZDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)İSKOÇYALI TARAFTARLAR TARİHİ SUR İLÇESİNİ ...
İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesini gezdi
YEREL HABERLER İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesini gezdi
Stefan Kuntz: Hedef Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde en iyi sonucu almak
YEREL HABERLER Stefan Kuntz: Hedef Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ...
A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'a geldi
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'a geldi
Diyarbakır'da "4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel ...
İskoçya Teknik Direktörü Clarke: Türkiye, özellikle deplasmanda oynaması güç bir rakip
YEREL HABERLER İskoçya Teknik Direktörü Clarke: Türkiye, özellikle ...
Türkiye-İskoçya maçına doğru
YEREL HABERLER Türkiye-İskoçya maçına doğru
Diyarbakır'da kaybolan zihinsel engelli genç kız için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaybolan zihinsel engelli genç kız için ...
Diyarbakır'da milli maçın oynanacağı stadyumun çevre düzenlemesi tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da milli maçın oynanacağı stadyumun çevre ...
(Görüntülü)İSKOÇ TARAFTARLAR MİLLİ MAÇ ÖNCES KENTİ GEZİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)İSKOÇ TARAFTARLAR MİLLİ MAÇ ÖNCES KENTİ ...
Dicle Elektrik şebekeyi kışa hazırlıyor
YEREL HABERLER Dicle Elektrik şebekeyi kışa hazırlıyor
İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
YEREL HABERLER İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın ...
(Görüntülü) ATATÜRK&#039;ÜN DİYARBAKIR&#039;A GELİŞİNİN 85&#039;İNCİ YIL DÖNÜMÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATATÜRK'ÜN DİYARBAKIR'A ...
Ergani'de yapımı tamamlanan park hizmete açılacak
YEREL HABERLER Ergani'de yapımı tamamlanan park hizmete açılacak
(Görüntülü) 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN MERYEM TOPRAĞA VERİLDİ, ŞÜPHELİ ARANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN MERYEM TOPRAĞA ...
9 kurşunla öldürülen Meryem toprağa verildi, şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER 9 kurşunla öldürülen Meryem toprağa verildi, şüpheli ...
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü ...
(Görüntülü) İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır?a geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır?a geldi
İskoçya kafilesi Diyarbakır'a geldi
YEREL HABERLER İskoçya kafilesi Diyarbakır'a geldi
İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır´a geldi
YEREL HABERLER İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır´a geldi
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 331 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ TUTAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.