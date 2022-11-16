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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı devirdi

DHA

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı devirdi


Türkiye İskoçya: 2-1Gıyasettin TETİK Burak EMEK Selim KAYA Serhat ÖZDEMİR / DİYARBAKIR, (DHA)STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Visar Kastrati, Edmond Zeqiri, Granit Hyseni
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır Zeki Çelik, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 34 Eren Elmalı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Deniz Türüç), Orkun Kökçü (Dk. 46 Salih Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Kerem Aktürkoğlu), Cengiz Ünder (Dk. 81 İsmail Yüksek), Cenk Tosun (Dk. 69 Enes Ünal)
İSKOÇYA: Craig Gordon Andrew Robertson, Scott McTominay (Dk. 79 Lewis Ferguson), Grant Hanley (Dk. 46 Scott McKenna) Kieran Tierney, John McGinn, Lyndon Dykes (Dk. 79 Jacop Brown), Jack Hendry, Billy Gilmour (Dk. 67 Ryan Jack ), Stuart Armstrong (Dk. 67 Ryan Cristie), Ryan Fraser (Dk.46 Calvin Ramsay)
GOLLER: Dk. 40 Ozan Kabak, Dk. 49 Cengiz Ünder (Türkiye) Dk. 62 John McGinn (İskoçya)
SARI KARTLAR: Zeki Çelik, Deniz Türüç (Türkiye) - Scott McTominay, Andrew Robertson (İskoçya)A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan özel maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Ozan Kabak ve 49´uncu dakika Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise 62´nci dakikada John McGinn´den geldi.6´ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci direğin dibinde ayaklarıyla önledi ve kornere çeldi.
17´nci dakikada İrfan Can Kahveci ortayı açtı. Havadan gelen topa Ozan Kabak kafa vuruşu yaptı ve top direkten döndü.
37´nci dakikada Eren Elmalı sol kanattan ceza sahası içerine girerek kaleye şut çekti, kaleci ayaklarıyla topu kornere attı.
40´ıncı dakikada Cenk Tosun´a faul yapıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ozan Kabak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarıyı Türkiye 1-0 önde kapattı.
49'uncu dakikada Cengiz Ünder, savunma arkasına sarktı. Rakip savunmayı karşısına alan Cengiz Ünder, hem rakip savunmanın hem de kalecinin yanından yerden yaptığı plase vuruşla ağları sarstı: 2-0.
53´üncü dakikada Cenk Tosun´un ceza sahası içerisindeki şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
62´nci dakikada John McGinn topla ceza sahası dışında buluştu ve topu bir süre sürdükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
76´ncı dakikada Cengiz Ünder, pasını Enes Ünal´a attı. Enes Ünal´ın şutunu kaleci Gordon kurtardı.
Müsabaka, A Milli Takım'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim Kaya, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR
2022-11-16 22:57:34

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