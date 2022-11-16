Stefan Kuntz: İlk 60 dakikadan çok memnunum



Burak EMEK Selim KAYA Gıyasettin TETİK Serhat ÖZDEMİR / DİYARBAKIR, (DHA) A Milli Futbol Takımı'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan İskoçya maçının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kuntz, "Maçın ilk 60 dakikasında oynadığımız futboldan taktiksel açıdan çok memnun kaldım" dedi.

Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya Milli Takımı'nı 2-1 yenen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Maçın ilk 60 dakikasında bilhassa taktiksel yönden oyuncuların istek ve arzusu beni çok memnun etti. Önemli olan burada oyuncuların özgüvenlerini yükseltmeleri ve bu sistemde de oynayabileceklerine inanmalarıydı. 60'ncı dakikadan sonra düzeltmek istediğimiz bazı hatalar oldu. Bundan dolayı yine memnunum. Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur. Rakibin durumu ve gücüne göre üçlü defans sisteminin avantajları var. Hocalar, dörtlüye nazaran bu avantajlardan faydalanmak istiyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz hem dörtlü hem de üçlü defansı en güzel şekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk (Özkaçar) konusunda da bazıları şaşırmış olabilir, neden o pozisyonda onun oynadığıyla ilgili. Biz, onları çok sık takip ediyoruz. İletişim halinde olduğumuzu zaten söylüyoruz. Burada, onun sol ayakla o pozisyonda nasıl oynadığını zaten sizler de gördünüz. Bizler memnunuz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stefan Kuntz'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim Kaya, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR

2022-11-16 23:30:37



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