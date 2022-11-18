Uçak kalkmadan telefonda kullandığı 'bomba' kelimesi, polisi harekete geçirdi



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRAntalya seferini yapacak olan uçağa binen yolculardan birinin, telefon konuşurken söylediği `bomba´ kelimesini duyan hostes, polisi harekete geçirdi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, konuşmayı yapan yolcuya, `korku ve panik yaratmaktan´ işlem yapıldı.

Diyarbakır´dan Antalya´ya gidecek olan XQ7713 sefer sayılı Sun Express uçağına binen M.T., telefonla konuşurken, `bomba´ kelimesini duyan hostes, durumu amirlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, yolcuları indirdikten sonra uçakta arama yaptı. Bomba arama köpeğiyle yapılan aramadan sonuç çıkmazken, saat 20.55´te kalkması gereken uçak, 30 dakikalık gecikmenin ardından Antalya´ya hareket etti. Yolcu M.T. hakkında ise halk arasında `korku ve panik yaratmaktan´ işlem yapıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-11-18 00:36:05



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