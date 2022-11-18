Uçak kalkmadan telefonda kullandığı 'bomba' kelimesi, polisi harekete geçirdi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRAntalya seferini yapacak olan uçağa binen yolculardan birinin, telefon konuşurken söylediği `bomba´ kelimesini duyan hostes, polisi harekete geçirdi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, konuşmayı yapan yolcuya, `korku ve panik yaratmaktan´ işlem yapıldı.
Diyarbakır´dan Antalya´ya gidecek olan XQ7713 sefer sayılı Sun Express uçağına binen M.T., telefonla konuşurken, `bomba´ kelimesini duyan hostes, durumu amirlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, yolcuları indirdikten sonra uçakta arama yaptı. Bomba arama köpeğiyle yapılan aramadan sonuç çıkmazken, saat 20.55´te kalkması gereken uçak, 30 dakikalık gecikmenin ardından Antalya´ya hareket etti. Yolcu M.T. hakkında ise halk arasında `korku ve panik yaratmaktan´ işlem yapıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-11-18 00:36:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.