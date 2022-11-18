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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması´nın kazananları belli oldu

DHA

`Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması´nın kazananları belli oldu


Serhat ÖZDEMİRBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE'de ilk kez bir kentin dijital fotoğraf platformu olarak kurulan ve profesyonel ile amatör fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı `İki Gözüm Diyarbakır´da, `Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması´nın kazananları belli oldu. 50 ilden 1601 eserin yer aldığı yarışmada, birinciliğe Niğde'den katılan Fatih Yılmaz´ın `Hasbihal´ isimli fotoğrafı layık görüldü.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen yarışma 30 Eylül´de sona erdi. `İki Gözüm Diyarbakır´da, Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf´ yarışmalı temaya 50 ilden 460 fotoğrafçı, 1601 eserle başvurdu. Diyarbakır´da toplanan jürinin değerlendirmesiyle büyük ödül ve dereceye giren fotoğraflar belirlendi. Yapılan çalışmada Türkiye'de ilk kez bir kentin dijital fotoğraf platformu olarak kurulan internet sitesinde profesyonel ile amatör fotoğrafçıların eserleri yer aldı. Yarışmanın jürisinde ise Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Başkanı Riccardo Busi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Sefa Ulukan, Sille Sanat Sarayı yöneticisi Reha Bilir ve Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Karlıova yer aldı.
`BU ETKİNLİK İLİMİZ VE ÜLKEMİZİN TANITILMASINA KATKI SAĞLADI´
Yarışmanın kazananlarını açıklayan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflara yansıtan bir dijital platform kurduklarını ve hedeflerinin bu platformu kalıcı hale getirmek olduğunu söyledi. Su, "´İki Gözüm 4 Mevsim´ fotoğraf yarışması ilimize dışarıdan veya ilimiz içinde olan sanatçıların, fotoğrafseverlerin kendi fotoğraf makinesiyle veya cep telefonuyla çektiği fotoğrafları bu dijital platformumuza yüklediler. Çok değerli kişilerden oluşan jüri, bu fotoğraflar içinden zor da olsa bir seçimi gerçekleştirdi. Bu platforma 4 bin 234 kişi üye oldu. 37 binden fazla fotoğraf, dijital platforma yüklendi. 50 ilimizden 1601 eser bu yarışmaya katıldı. Jüri üyelerimiz bu fotoğraflar içinden özenle 1, 2 ve 3´üncüyü seçti. 30 fotoğrafı da sergilemek için seçtik. Bu etkinlik ilimiz ve ülkemizin tanıtılmasına katkı sağladı. Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin nakdi ödül verilecek. İstanbul'dan yarışmaya katılan Emrah Yıldız isimli kardeşimiz `Köprü´ fotoğrafıyla üçüncü, yine İstanbul'dan yarışmaya katılan Kübra Soylu `Deva Hamamı´ fotoğrafıyla ikinci Niğde'den yarışmaya katılan Fatih Yılmaz isimli vatandaşımız `Hasbihal´ isimli fotoğrafıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı" diye konuştu.
`FOTOĞRAFLARIN KALİTESİ GERÇEKTEN İYİYDİ´
FIAP Başkanı Riccardo Busi ise, ulusal bir yarışmada kendisine imkan tanındığı için mutlu olduğunu ifade etti. Busi, "Okul kitaplarında tanıdığım Mezopotamya´yı burada yerinde görüp fotoğraflama imkanı buldum. Fotoğrafçı dostlarımla beraber bu fotoğrafları değerlendirdim. Fotoğrafların kalitesi gerçekten iyiydi. Jüri olarak değerlendirmeler çok zordu. Sona kalan fotoğraflar birbirine çok eş değer olduğundan zorlandık. Birincilik fotoğraflarını seçtik. Bana bu imkanı ulusal düzeyde tanındığı için çok teşekkür ederim. Umarım tekrar gelerek uluslararası düzeyde yarışmayı jüri olarak olmak isterim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2022-11-18 16:18:58

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