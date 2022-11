Savunma Sanayii Başkanı Demir´den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Serhat ÖZDEMİRSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, eşi Nuray ve kızı Elifnur Meryem Demir ile Diyarbakır´da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Demir, anne ve babaların cesur duruş gösterdiklerini belirtip, "Sizin bu gücünüz, silahtan ve güçten daha fazla tesirli olacaktır" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1175 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşi Nuray ve kızı Elifnur Meryem Demir ile aileleri ziyaret ederek, tek tek görüştü. Ziyarette Nuray Demir, zaman zaman gözyaşı döktü. Ziyaret sonrası açıklama yapan İsmail Demir, evlat nöbetindeki anne ve babaların sadece kendilerinin değil aynı zamanda yüreği yanan başka anne ve babaların da sesi olduğunu belirterek, "Devletimizin gayreti ve buradaki anne babaların sesiyle duasıyla bazı evlatlarımız ailelerine kavuştular. Kavuşamayanların da bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz. Devletimiz teröristlerle mücadele ederken, sadece kukla değil kuklacıların da kim olduğuyla ilgili. Devletimiz, kesin bilgiler dahilinde kendi harekatını yapmaya devam edecektir. Bütün gayret ve amacımız anne- babaların yürek acılarının bir an önce durması. Bunu sağlamak için de devletimiz her türlü imkanı da seferber etmiş durumdadır. Terörün, geçmiş zamandan bugüne baktığımızda ne kadar belinin kırıldığı ve şiddetli bir mücadele verildiği açıktır. Bu mücadelede anne ve babaların evlatlarına kavuşmalarına destek verecektir. Bu mücadelede hep beraberiz. Toprakları kanıyla sulamış, şehit olmuş ve beraber yaşamış bu insanların arasına fitne sokanlara karşı da buradaki yürekli ve cesur duruş gösteren anne- babalara teşekkür ediyoruz. Sizin bu gücünüz, maddi silahtan ve güçten daha fazla tesirli olacaktır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Selim KAYA

