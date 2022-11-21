Karkamış'a roketli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (7) 

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DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinden PKK/YPG´li teröristler tarafından düzenlenen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı´ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi. (DHA)

Burak EMEK-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2022-11-21 15:19:40



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