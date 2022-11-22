Diyarbakır´da birçok noktadan duyulan patlama sesleri tedirgin etti



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da sabah saatlerinde kentin birçok noktasından 2 patlama sesi duyuldu. Patlamaların nedeninin, kontrollü mühimmat imhası olduğu belirtildi.

Diyarbakır´da saat 10.15 sıralarında peş peşe meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan 2 patlama sesi, vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medya kullanıcılarının da paylaştığı patlama seslerinin, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı´nda gerçekleştirilen kontrollü mühimmat imhası olduğu, olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2022-11-22 11:27:04



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