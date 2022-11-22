Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 333 oldu



Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2015´te Bitlis´te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Sümeyye için gelen Maşallah Arslan ile 333'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Nöbet, 1177 gündür devam ederken, çocuklarına kavuşan aile sayısı, 39´a çıktı. Evlat nöbetindeki aile sayısı ise 2015´te Bitlis´te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Sümeyye için gelen Maşallah Arslan ile 333'e yükseldi.

Evlat nöbetindeki aileleri televizyondan izlediğini ve eyleme katılma kararı alarak kızını beklediğini belirten Maşallah Arslan, "7 yıldır kayıp hala haberimiz yok. Bitlis'ten biri gelip teslim olmuştu. Ona sorduk. Bize, `4 yıl önce Zap'ta beraberdik. Onu Suriye'ye gönderdiler, beni de Mahmur kampına gönderdiler' dedi. Çocuk gelip, teslim olmuş. Kızımı HDP'den istiyorum. O gelene kadar buradayım. Kızım, beni görüyorsan gelin, devlete teslim olun" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2022-11-22 15:57:36



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