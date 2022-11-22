Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 333 oldu (2)



AB BAŞKANI KAYMAKCI'DAN AİLELERE ZİYARET

Diyarbakır´a bir dizi ziyaret için gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki çadırını ziyaret etti. 1177 gündür evlat nöbeti tutan aileler tarafından karşılanan Kaymakcı, anne ve babalar ile sohbet etti. Kaymakcı, çocukların fotoğraflarına bakarak hikayelerini dinledi. Kaymakcı ve beraberindekiler, ziyaretin ardından çadırdan ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Burak EMEK

2022-11-22 17:50:14



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