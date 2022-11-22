KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da

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DİYARBAKIR, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılış ve bir dizi ziyaret için Diyarbakır´a geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı´na katılan Diyarbakırlı şehit ve gaziler anısına yapılan Çok Amaçlı Ersin Tatar Parkı ve Kıbrıs Barış Anıtı´nın açılışı ile bir dizi ziyaret için akşam saatlerinde Diyarbakır´a geldi. Tatar´ı havalimanında Vali Ali İhsan Su ve Kıbrıs gazileri karşıladı. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2022-11-22 22:25:40



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