Kız çocuğunun kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kız çocuğunun kamyonetin arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda bir kız çocuğunun, dün seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2022-11-23 12:19:00



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