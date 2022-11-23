Ruhsatsız silahları satmaya hazırlanırken yakalanan şüpheli tutuklandı

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Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, elindeki ruhsatsız silahları piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.E., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde yaşayan M.E.'nin elinde bulundurduğu ruhsatsız tabanca ve tüfekleri satmak için piyasa araştırması yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 1 tabanca ile 2´si uzun namlulu 6 tüfek ve 479 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2022-11-23 12:37:21



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